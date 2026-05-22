Камару Усман оценил роль Макгрегора в жизни Хабиба: «Тебе нужен этот враг»

Нигерийский боец, бывший чемпион UFC Камару Усман высказался о роли ирландца Конора Макгрегора в жизни российской легенды UFC Хабиба Нурмагомедова.

В 2018 году Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил звание чемпиона UFC в легком весе. Титульному поединку предшествовал серьезный конфликт между бойцами.

«Мы все знаем: Хабиб — это не Хабиб без Конора. Не тот Хабиб, которого мы знаем сейчас. Слушай, Хабиб добился всего благодаря таланту и навыкам. Но тебе нужен этот враг. Тебе нужно победить этого плохого парня, чтобы забраться на вершину», — заявил Усман в эфире ютуб-шоу Pound4Pound.

12 июля Конор Макгрегор проведет бой против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. Он завершил карьеру бойца в 2020 году в ранге чемпиона UFC в легком весе.