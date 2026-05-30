Павлович за 40 секунд нокаутировал бразильца на турнире UFC в Макао

Российский боец ММА Павлович нокаутом победил Тейшейру на турнире UFC в Макао.

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил бразильца Таллисона Тейшейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Макао.

Поединок в тяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился нокаутом спустя 40 секунд после начала первого раунда.

На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа при трех поражениях в ММА. Свой предыдущий бой он провел против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты в августе 2025 года на турнире UFC Fight Night 257, одержав победу единогласным решением судей. Тейшейре 26 лет, в его активе девять побед при двух поражениях.

