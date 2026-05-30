«Дана, дай мне титульник! Я хочу пояс!» Павлович нокаутировал двухметрового бразильца за 39 секунд!

Тейшейра — лицо в UFC относительно новое. Высоченный бразилец провел в промоушене лишь три поединка. Сначала он за 35 секунд нокаутировал Джуниора Тафу, а затем ровно за то же время, секунда в секунду, отлетел от Деррика Льюиса, после чего встретился с Таем Туивасой и победил австралийца единогласным решением судей. Павлович для Таллисона — резкий скачок в оппозиции: перед поединком Сергей находился на третьей строчке, а бразилец замыкал топ-15.