«Дана, дай мне титульник! Я хочу пояс!» Павлович нокаутировал двухметрового бразильца за 39 секунд!

30 мая в Макао проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого встретятся Сонг Ядонг и Дейвисон Фигейредо. А в третьем по значимости поединке вечера россиянин Сергей Павлович сразился с бразильцем Таллисоном Тейшейрой.
Павлович к поединку против Тейшейры подошел с двумя победами кряду. После поражений от Тома Аспиналла и Александра Волкова Сергей в прагматичном стиле одолел Жаирзиньо Розенструйка и Вальдо Кортеса-Акосту. Бой с Акостой прошел в августе 2025 года, и с тех пор Павлович в клетку не выходил. До того как уступить Аспиналлу, россиянин выиграл четыре раза подряд, причем каждый поединок заканчивал нокаутом в первом раунде.
Тейшейра — лицо в UFC относительно новое. Высоченный бразилец провел в промоушене лишь три поединка. Сначала он за 35 секунд нокаутировал Джуниора Тафу, а затем ровно за то же время, секунда в секунду, отлетел от Деррика Льюиса, после чего встретился с Таем Туивасой и победил австралийца единогласным решением судей. Павлович для Таллисона — резкий скачок в оппозиции: перед поединком Сергей находился на третьей строчке, а бразилец замыкал топ-15.
Поединок закончился всего за 40 секунд. Павлович сблизился, пробил точный оверхенд справа и пошатнул Тейшейру, а затем добил его на канвасе. Русский нокаутер наконец вернулся, чего от него все и ждали! Павлович вышел на серию из трех побед и встал в длинную очередь на титульный поединок.
После боя Павлович в интервью Майклу Биспингу заявил, что хочет побиться за пояс или выступить в претендентском поединке. «Дана, дай мне бой за титул. Мне без разницы, кто победит в бою Перейры и Гана, я хочу подраться с победителем. Я хочу пояс!»