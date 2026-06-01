Смолов выложил фото с Хабибом и Махачевым: «Теперь что, “Кофемания”?!»

«Теперь что, “Кофемания”?!» — подписал фотографию Смолов.
В сентябре прошлого года в отношении экс-форварда сборной России, «Динамо» и «Краснодара» было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинения, футболисту могло грозить до трех лет лишения свободы. 31 марта сообщалось, что Смолов примирился с пострадавшим в драке и выплатит ему 4 млн рублей. 3 апреля суд прекратил дело в связи с примирением сторон.
Напомним, Смолов будет тренером команды блогеров в шоу-матче против стримеров. Сыграют Макс +100500, Столяров, Генсуха, Бустер, Равшан и другие. Игра пройдет 6 июня на «РЖД Арене».