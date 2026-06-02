Билеты на бой Макгрегора в UFC распродали за 240 секунд

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию. Однако в итоге он завершил предвыборную кампанию.