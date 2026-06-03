Хабиб — о бое Умара с Мартинесом: «Мы не выбираем соперников, кого дают с тем и деремся, а дальше посмотрим куда приведут победы»

«Мы не выбираем соперников, кого дают с тем и деремся, а дальше посмотрим куда приведут победы. Мы этот урок проходили уже в команде. Конечно, хотелось бы c топ-5, но все заняты», — написал Нурмагомедов.
Нурмагомедов и Дэвид Мартинес подерутся в соглавном поединке UFC Abu Dhabi 25 июля.
Умар в январе победил Дейвисона Фигейредо. У него 20 побед и поражение в бою с Мерабом Двалишвили.
Мераб Двалишвили: «Даже не спрашивайте меня про Умара. Кто он такой? Он никому не нужен».
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