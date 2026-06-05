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Хабиб Нурмагомедов: «За всю карьеру я ни разу не получил урона в бою»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, как чувствует себя после завершения спортивной карьеры.

"У меня было несколько операций: на спине, на колене. Но чувствую я себя замечательно. Я продолжаю соревноваться в зале с топовыми спортсменами. За всю карьеру я ни разу не получил урона в бою. Я всегда был в порядке, лицо без повреждений, хорошее настроение, победа.

Не скажу, что я на 100% в форме. Но если сравнить с другими бойцами после завершения карьеры — у них бывают повреждения мозга, тела, все остальное. Альхамдуллилах, я в порядке", — сказал Нурмагомедов.

«После каждой тренировки грели воду в ведре и стирались — вонючек у нас не было». Команда Хабиба изнутри.