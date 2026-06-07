«Я на 100 процентов патриот». Махачев: любовь к родине, просьба мамы закончить с ММА, желание работать в политике

— Мы все на ошибках Хабиба учимся. Все наше поколение в зале, потому что Хабиб и в спорте, и в бизнесе для нас пример. Он нам говорит, куда стоит, куда не стоит. Хабиб не профессионал бизнеса, он, как ты говоришь, много где прогорел, многое не сработало. Надо сейчас учиться на его ошибках и не повторять. Я был один раз на встрече в одном проекте и видел его как амбассадора-инвестора. У меня было ощущение, что он свои лидерские качества из спорта переносит в бизнес. Не сказать, что плохо получается, немного опыта не хватает, чтобы правильно проверить нишу. Сейчас он все больше заходит в проекты, потому что оставил спорт.