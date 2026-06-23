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Блогер АртПо: «Махачев спросил: “Что там за места за миллион на ЛЧ?” А он обычно сидит в VIP-ложах, на самых крутых местах»

Блогер АртПо рассказал о встрече с чемпионом UFC Исламом Махачевым.

Источник: Спортс‘’

«Прихожу в ресторан в Будапеште, а там сидят Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Подхожу к Исламу, говорю: “У нас история была с Лигой чемпионов в прошлом году”. А он спрашивает: “Так это ты покупал билет за миллион?” Прикинь?

Я отвечаю, что это я, и вы представляете — Ислам Махачев спрашивает: «Что там за места за миллион?» Он сидит в самых крутых местах, в vip-ложах. Я начал ему рассказывать и говорю: «Очень хочу заснять с тобой футбольный видос». Он отвечает, что миллиона не хватит. Но он сказал, что шутит.

Он чемпион UFC, скоро бой будет. И говорит мне: «С кайфом бы снялся, но я плохо играю в футбол. Иди у Хабиба спроси», — сказал АртПо.

Встреча блогера и чемпиона UFC произошла в рамках челленджа, в котором АртПо собирал автографы звезд футбола. На футболке «Родины» расписались: Фабио Капелло, Федор Смолов, Блез Матюиди, Майка Ричардс, Руд Гуллит, Алессандро Дель Пьеро, Андреа Пирло, Петер Шмейхель, Самюэль Умтити, Хенрик Ларссон, Леонардо Бонуччи, Эдвин ван дер Сар, Джейми Каррагер, Людовик Жюли. Также на футболке расписались бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, АртПо купил вип-билет на финал ЛЧ за миллион рублей в 2025 году.

Я купил билет на финал ЛЧ за миллион рублей.

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