Блогер АртПо: «Махачев спросил: “Что там за места за миллион на ЛЧ?” А он обычно сидит в VIP-ложах, на самых крутых местах»

Я отвечаю, что это я, и вы представляете — Ислам Махачев спрашивает: «Что там за места за миллион?» Он сидит в самых крутых местах, в vip-ложах. Я начал ему рассказывать и говорю: «Очень хочу заснять с тобой футбольный видос». Он отвечает, что миллиона не хватит. Но он сказал, что шутит.