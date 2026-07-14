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Хабиб об инстаграме Возиньи: «Сейчас он взорвется, потом что выставлять будет?»

Экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказались о голкипере сборной Кабо-Верде Возинье в новом выпуске Smol Talk на ВидеоСпортсе«».

Федор Смолов: «Видел историю про 40-летнего вратаря на ЧМ? Возинья в 25 лет начал профкарьеру. Тебя по подписчикам обгонит».

Хабиб Гурмагомедов: «Ну нет. В футбольном мире он уже большой. Набрать 50 млн подписчиков — не то чтобы легко. Думаю, всего 10−15 футболистов, у которых более 50 млн: Неймар, Мбаппе».

Смолов: «Месси, понятное дело, Холанд».

Хабиб: «Ибрагимович, Месси, Роналду — не более 15 человек. Возинья сейчас взорвется, потом что он выставлять будет? На Салаха весь Египет подписан — у них 90 млн население страны. Еще в списке должны быть Хамес Родригес и Алексис Санчес».

Смолов: «У меня же в “МЮ” было предложение, а он туда перешел, и у меня трансфер сорвался».

Хабиб: «Человек, который разрушил карьеру Смолова».

На данный момент у Возиньи более 29 миллионов подписчиков в инстаграме.