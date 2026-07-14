Хабиб об инстаграме Возиньи: «Сейчас он взорвется, потом что выставлять будет?»

Хабиб: «Ибрагимович, Месси, Роналду — не более 15 человек. Возинья сейчас взорвется, потом что он выставлять будет? На Салаха весь Египет подписан — у них 90 млн население страны. Еще в списке должны быть Хамес Родригес и Алексис Санчес».