Хабиб нахвал любимых футболистов: «Зидан, Роналду, Ибрагимович. Ван Нистелрой нравился. Сейчас считаю лучшими Витинью, Хвичу, Мбаппе и Ямаля»

"100% Луис Энрике на первом месте, объективно. Просто знаю, как он поставил команду, как общается с руководством, какие у него полномочия и как он с этим справляется. Видно, как он объединил ребят, как они все друг за друга бьются.
Сильно нравится Микель Артета, потому что он очень харизматичный, интересная энергия. Много у кого учился, сам был топ-игроком. И на третьем месте — Венсан Компани. Хосеп Гвардиола — на четвертом, но если брать лучшего всех времен, то, конечно, он с любым поборется за первое место.
Мой топ игроков — Зинедин Зидан, Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович. Руд ван Нистелрой очень нравился, я радовался, когда он перешел в «Реал». А сейчас считаю лучшими Витинью, Хвичу Кварацхелию, Киллиана Мбаппе, Ламина Ямаля, Усмана Дембеле. Эрлинг Холанд на шестом месте", — сказал Хабиб.
Хабиб у Смолова: весогонки — норм, новый формат ЧМ и политика UFC — не норм.