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Хабиб нахвал любимых футболистов: «Зидан, Роналду, Ибрагимович. Ван Нистелрой нравился. Сейчас считаю лучшими Витинью, Хвичу, Мбаппе и Ямаля»

Хабиб Нурмагомедов назвал любимых футболистов и лучших тренеров мира.

"100% Луис Энрике на первом месте, объективно. Просто знаю, как он поставил команду, как общается с руководством, какие у него полномочия и как он с этим справляется. Видно, как он объединил ребят, как они все друг за друга бьются.

Сильно нравится Микель Артета, потому что он очень харизматичный, интересная энергия. Много у кого учился, сам был топ-игроком. И на третьем месте — Венсан Компани. Хосеп Гвардиола — на четвертом, но если брать лучшего всех времен, то, конечно, он с любым поборется за первое место.

Мой топ игроков — Зинедин Зидан, Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович. Руд ван Нистелрой очень нравился, я радовался, когда он перешел в «Реал». А сейчас считаю лучшими Витинью, Хвичу Кварацхелию, Киллиана Мбаппе, Ламина Ямаля, Усмана Дембеле. Эрлинг Холанд на шестом месте", — сказал Хабиб.

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