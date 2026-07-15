Хабиб нахвал любимых футболистов: «Зидан, Роналду, Ибрагимович. Ван Нистелрой нравился. Сейчас считаю лучшими Витинью, Хвичу, Мбаппе и Ямаля»

Сильно нравится Микель Артета, потому что он очень харизматичный, интересная энергия. Много у кого учился, сам был топ-игроком. И на третьем месте — Венсан Компани. Хосеп Гвардиола — на четвертом, но если брать лучшего всех времен, то, конечно, он с любым поборется за первое место.