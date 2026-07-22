Емельяненко потребовал взыскать 13 млн рублей за моральный вред от биографии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бывший боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко требует взыскать 300 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и еще 12,6 млн рублей в качестве упущенной выгоды с ответчиков — писательницы Анастасии Ивановой и издательства «АСТ». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Из искового заявления следует, что “Издательством “АСТ” в 2025 году в серии “Звезды отечественного спорта для детей” издана книга “Легенда ММА — Федор Емельяненко” (автор Иванова А. А. — псевдоним Аля Рогожина), на обложке которой размещено фото истца, а также использовано его имя в названии и оформлении. Книга распространяется через книжные магазины и маркетплейсы, включая онлайн-платформы (электронные/аудио/печатные форматы), что придает использованию коммерческий и рекламный характер”, — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что, по версии Емельяненко, он не давал издательству согласия на использование его изображения на обложке и в промоматериалах, а также согласия на коммерческое использование его имени в составе товара и его продвижении. «Емельяненко Ф. В. требует взыскать солидарно с ответчиков 12 660 000 рублей в счет упущенной выгоды и 300 000 рублей компенсации морального вреда; обязать прекратить распространение и рекламу книги в текущем оформлении, удалить его изображение из всех промоматериалов во всех каналах распространения (включая маркетплейсы и социальные сети) и обеспечить изъятие из оборота и прекращение реализации экземпляров книги, прекратить ее допечатку и производство экземпляров в таком виде», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что истец требует признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство, обязать исправить спорные фрагменты и при дальнейшей реализации печатных экземпляров обеспечить вкладыш с их опровержением, а также разместить опровержение на официальных страницах и карточках товара.
В пресс-службе издательства «АСТ» сообщили ТАСС, что сняли с продажи книгу Ивановой «Легенда ММА — Федор Емельяненко» в связи с претензией со стороны бойца. Тираж спорной книги составил около 2 тыс. экземпляров. По данным из открытых источников, «Легенда ММА — Федор Емельяненко» входит в созданную Ивановой серию «Звезды отечественного спорта для детей», в рамках которой также изданы книги о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой, хоккеисте Александре Овечкине.
Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. На счету Емельяненко в смешанных единоборствах 40 побед и 7 поражений, он завершил спортивную карьеру в феврале 2023 года.