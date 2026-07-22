Емельяненко потребовал взыскать 13 млн рублей за моральный вред от биографии

Там отметили, что, по версии Емельяненко, он не давал издательству согласия на использование его изображения на обложке и в промоматериалах, а также согласия на коммерческое использование его имени в составе товара и его продвижении. «Емельяненко Ф. В. требует взыскать солидарно с ответчиков 12 660 000 рублей в счет упущенной выгоды и 300 000 рублей компенсации морального вреда; обязать прекратить распространение и рекламу книги в текущем оформлении, удалить его изображение из всех промоматериалов во всех каналах распространения (включая маркетплейсы и социальные сети) и обеспечить изъятие из оборота и прекращение реализации экземпляров книги, прекратить ее допечатку и производство экземпляров в таком виде», — сказали в пресс-службе.