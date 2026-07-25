Дагестанский гигант сломал топового тяжа из США. Куниев готов к боям с Волковым и Павловичем

Форчун имеет серьезную базу вольной борьбы, в свое время ему даже довелось поучаствовать в отборе на Олимпиаду. И хоть на Игры в составе национальной команды Тайрелл так и не попал, все же стоит отметить, что его навыки на ковре развиты очень хорошо. Куниев это, разумеется, понял, правда, до боя отмечал в интервью для Sport24, что Форчун по части борьбы все же уступает дагестанским мастерам, с которыми Ризван работает на родине. Кроме того, российский боец отметил, что его новый соперник в том же самом компоненте ниже классом и двух предыдущих оппонентов Куниева — Блейдсу и Алмейде.