Дагестанский гигант сломал топового тяжа из США. Куниев готов к боям с Волковым и Павловичем

На турнире UFC в Абу-Даби подошел к концу еще один поединок с участием бойца из России. Восьмой номер рейтинга тяжелого веса Ризван Куниев подрался Тайреллом Форчуном, представителем США с девятой строчки. Поединок был рассчитан на три раунда.
Куниев — третий по силе российский тяжеловес UFC. На его счету до сегодняшнего дня была всего одна победа в лиге, но несмотря на это Ризван довольно уверенно обосновался в топ-10 рейтинга дивизиона. В своем дебюте, который состоялся в июне 2025-го, дагестанец бился с бывшим претендентом на титул Кертисом Блейдсом. Куниев проявил себя неплохо, навязал фавориту сложнейший бой, но все же проиграл раздельным решением судей.
Затем, в феврале 2026-го, Куниев получил поединок с другим топом тяжелого веса Жаилтоном Алмейдой. Бразилец до того момента успел затаскать на полу восьмерых соперников в UFC благодаря своим борцовским навыкам и занимал шестую строчку рейтинга. Тем не менее, Куниев сумел с ним справиться и забрал победу решением.
Ризвана не просто так сходу стали сводить с топовыми соперниками. На его счету до того было 13 профессиональных поединков, в том числе во второй по силе американской организации PFL. Куниеву даже доводилось побеждать бывшего победителя гран-при лиги Ренана Феррейру, правда, впоследствии результат того боя был аннулирован из-за проваленного россиянином допинг-теста. Кроме того, Ризвану довелось побыть чемпионом в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, что в начале 2020-х было вполне престижно. Ну и не стоит забывать о сильной любительской базе Куниева: ему много раз доводилось побеждать на первенствах страны, мира и Европы.
Новым соперником Ризвана стал Тайрелл Форчун, базовый борец из США, который, перейдя в ММА, неплохо наловчился побеждать нокаутами. Имея рекорд 18−3 (1−0 в UFC) в профессионалах, американец 11 раз вырубал своих соперников до сегодняшнего дня. Правда, тут стоит отметить, что в некоторых случаях речь идет о добивании на полу.
Форчун имеет серьезную базу вольной борьбы, в свое время ему даже довелось поучаствовать в отборе на Олимпиаду. И хоть на Игры в составе национальной команды Тайрелл так и не попал, все же стоит отметить, что его навыки на ковре развиты очень хорошо. Куниев это, разумеется, понял, правда, до боя отмечал в интервью для Sport24, что Форчун по части борьбы все же уступает дагестанским мастерам, с которыми Ризван работает на родине. Кроме того, российский боец отметил, что его новый соперник в том же самом компоненте ниже классом и двух предыдущих оппонентов Куниева — Блейдсу и Алмейде.
Куниев устроил Форчуну настоящее избиение. Гигант из Дагестана показал потрясающую форму и за три неполных раунда уничтожил девятого номера рейтинга тяжелого веса UFC. Ризван был подвижным, острым и безжалостным. У него залетали кики по всем этажам, руки по голове и корпусу, колени и даже вертушки в туловище. После первого раунда Форчун, сидя в углу, признался секундантам, что травмировал ребро, да и вообще выглядел потерянным. В начале третьей пятиминутки Куниев в очередной раз зажал оппонента у сетки и начал расстреливать ударами. В какой-то момент, когда дела Форчуна пошли совсем плохо, Ризван взял паузу, а затем выпрыгнул с ударом коленом. Тайрелл успел поднять блок, но даже он не помог: американец не выдержал попадания тяжа из Дагестана и упал на настил октагона. Рефери вмешался до того, как Куниев успел начать добивание.
Еще до боя с Форчуном Куниев в интервью Sport24 признался, что готов к поединкам против соперников из топ-5 рейтинга дивизиона. Более того, Ризван обязательно примет противостояние с Александром Волковым или Сергеем Павловичем, если лига предложит такой вариант.
Иван Ковалев