Российский гонщик Карякин пропустит «Дакар-2025»: «Невозможно принять эти кабальные условия»

Весной 2022 году FIA в связи с событиями на Украине запретила россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своей эгидой под своим флагом, допустив их исключительно в нейтральном статусе и при условии подписания декларации, которая в том числе предусматривает осуждение специальной военной операции.
«FIA требует подписать декларацию, осуждающую СВО. Безусловно, ни я, ни “Камаз-мастер” не едут на “Дакар”. Такие кабальные условия, это невозможно принять. И мы не можем говорить про спортивное равенство», — приводит слова Карякина ТАСС.
«Дакар-2025» пройдет с 3 по 17 января. В 2017 году Карякин выиграл ралли в зачете квадроциклов, а в 2020-м занял 2-е место в зачете багги.