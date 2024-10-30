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Российский гонщик Карякин пропустит «Дакар-2025»: «Невозможно принять эти кабальные условия»

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что не примет участие в ралли «Дакар» из-за требований Международной автомобильной федерации (FIA).

Источник: Getty Images

Весной 2022 году FIA в связи с событиями на Украине запретила россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своей эгидой под своим флагом, допустив их исключительно в нейтральном статусе и при условии подписания декларации, которая в том числе предусматривает осуждение специальной военной операции.

«FIA требует подписать декларацию, осуждающую СВО. Безусловно, ни я, ни “Камаз-мастер” не едут на “Дакар”. Такие кабальные условия, это невозможно принять. И мы не можем говорить про спортивное равенство», — приводит слова Карякина ТАСС.

«Дакар-2025» пройдет с 3 по 17 января. В 2017 году Карякин выиграл ралли в зачете квадроциклов, а в 2020-м занял 2-е место в зачете багги.