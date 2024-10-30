Российский гонщик Карякин пропустит «Дакар-2025»: «Невозможно принять эти кабальные условия»

Весной 2022 году FIA в связи с событиями на Украине запретила россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своей эгидой под своим флагом, допустив их исключительно в нейтральном статусе и при условии подписания декларации, которая в том числе предусматривает осуждение специальной военной операции.