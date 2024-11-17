Баньяя выиграл гонку ГП Барселоны MotoGP, Мартин стал чемпионом сезона 2024 года

Мартин по итогам гонки стал чемпионом сезона 2024 года, завоевав свой первый титул в серии MotoGP. Баньяя выиграл квалификацию, спринт и основную гонку, но безошибочный уикенд со стороны Мартина не позволил отыграть очки в личном зачёте.