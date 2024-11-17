Баньяя выиграл гонку ГП Барселоны MotoGP, Мартин стал чемпионом сезона 2024 года

Вторым финишировал испанский легендарный пилот Марк Маркес («Дукати»). Третьим гонку закончил Хорхе Мартин («Дукати»).
Мартин по итогам гонки стал чемпионом сезона 2024 года, завоевав свой первый титул в серии MotoGP. Баньяя выиграл квалификацию, спринт и основную гонку, но безошибочный уикенд со стороны Мартина не позволил отыграть очки в личном зачёте.
MotoGP. Гран-при Барселоны. Основная гонка.
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 24 круга.
2. Марк Маркес («Дукати») +1.474.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +3.810.
4. Алекс Маркес («Дукати») +5.322.
5. Алеш Эспаргаро («Априлья») +5.753.
6. Энеа Бастьянини («Дукати») +7.081.
7. Брэд Биндер («КТМ») +7.393.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +8.709.
9. Педро Акоста («КТМ») +10.484.
10. Марко Бедзекки («Дукати») +10.618.