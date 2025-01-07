«Сражался как лев». Семилетний мотогонщик умер после аварии на треке

Трагический инцидент произошел в городе Лимбурге — оттуда пострадавший был доставлен в больницу, расположенную в местечке Эхте, а затем — на вертолете в госпиталь Маастрихта. «Ты боролся так упорно, как мог, но ты не смог победить в этой трудной битве, — отреагировал на смерть родственника Колин Вейер, который сам принимает участие в различных мотогоночных стартах с восьми лет. — Очень горжусь тем, что я твой кузен. Никогда не забуду те сказочные времена, которые мы провели вместе, хотя я и не находился рядом с тобой слишком часто. Я никогда не забуду тебя. Ты вдохновляешь меня еще упорнее бороться — так же, как ты. Я люблю тебя, Сид».