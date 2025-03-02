Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе чемпион мира по мотогонкам на льду упал под колеса соперника

Игорь Кононов упал во время финального этапа чемпионата России по мотогонкам на льду, его увезли в больницу. В команде сообщили, что, по предварительной информации, он второй раз за два года сломал позвоночник.

Источник: Соцсети

Чемпион России, мира и Европы Игорь Кононов упал под колеса соперника во время финального этапа командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Уфе, сообщается в телеграм-канале тольяттинской команды «Мега-Лада».

Кононов не справился с управлением на повороте, сначала въехал в ограждение, потом упал под мотоцикл Дмитрия Колтакова и вылетел на противоположную обочину. Его увезли на скорой, пишет Ufa1.ru.

В команде сообщили, что, по предварительной информации, у 37-летнего Кононова перелом позвоночника в том же месте, где ему ранее уже делали операцию, и проблемы с тазом.

РБК обратился за комментарием в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Кононов в 2023 году упал на этих же соревнованиях в Уфе, получив тяжелые травмы. Мотогонщик в 2021 году стал чемпионом России в личном зачете, в 2018-м выиграл чемпионат Европы, в 2017 и 2020 побеждал на командных чемпионатах мира.