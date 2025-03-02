«Сломан крестец, сломан позвонок». Подтверждены травмы российского чемпиона по мотогонкам

Кононов также является чемпионом России и Европы в личном зачёте по мотогонкам на льду. Колтаков, в свою очередь, является двукратным чемпионом России в командном и личном зачёте по мотогонкам на льду и трёхкратным чемпионом мира в личном зачёте в этой же дисциплине.