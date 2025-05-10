Марк Маркес выиграл спринт MotoGP ГП Франции, Алекс Маркес — 2-й, Баньяя упал

Его брат Алекс Маркес («Дукати») — второй. Фермин Альдегер («Дукати») — третий. Обладатель поула француз Фабио Куартараро из «Ямахи» — четвёртый.
Для Марка эта победа в спринте стала шестой подряд в 2025-м — он выиграл каждый из спринт-заездов. Франческо Баньяя («Дукати»), стартовавший шестым, вырвался на четвёртое место и в начале заезда упал.
MotoGP. Гран-при Франции. Спринт:
1. Марк Маркес («Дукати») — 13 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.530.
3. Фермин Альдегер («Дукати») +2.164.
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +2.840.
5. Маверик Виньялес («КТМ») +5.285.
6. Жоанн Зарко («Хонда») +7.939.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8.367.
8. Алекс Ринс («Ямаха») +8.930.
9. Жоан Мир («Хонда») +9.858.
10. Рауль Фернандес («Априлья») +11.599.