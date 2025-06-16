«Уходить надо в зените славы». Легендарный мотогонщик из России погиб в страшном ДТП

Более того, он объявил, что через два года намерен уйти из большого спорта и сосредоточиться на том, чтобы воспитывать юных спортсменов. В итоге Красников завершил карьеру, выиграв восемь подряд чемпионатов мира в личном зачёте и добавив к ним 12 титулов в командном! И если рекорд Кадырова казался вечным, то рекорд Красникова — тем более.