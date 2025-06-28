Марк Маркес выиграл спринт Гран-при Нидерландов MotoGP, Алекс Маркес — 2-й, Бедзекки — 3-й

В субботу, 28 июня, в Ассене прошла спринтерская гонка 10-го этапа MotoGP в сезоне-2025 — Гран-при Нидерландов. Победу одержал шестикратный чемпион серии и лидер сезона Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Марко Бедзекки («Априлья»).
MotoGP. Гран-при Нидерландов. Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») — 13 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.351.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +1.247.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.269.
5. Франческо Баньяя («Дукати») +2.686.
6. Маверик Виньялес («КТМ») +4.074.
7. Фермин Альдегер («Дукати») +9.064.
8. Франко Морбиделли («Дукати») — +9.159.
9. Педро Акоста («КТМ») +11.069. (штраф 3 секунды).
10. Брэд Биндер («КТМ») +11.143.