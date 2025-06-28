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Марк Маркес выиграл спринт Гран-при Нидерландов MotoGP, Алекс Маркес — 2-й, Бедзекки — 3-й

В субботу, 28 июня, в Ассене прошла спринтерская гонка 10-го этапа MotoGP в сезоне-2025 — Гран-при Нидерландов.

Источник: Чемпионат.com

В субботу, 28 июня, в Ассене прошла спринтерская гонка 10-го этапа MotoGP в сезоне-2025 — Гран-при Нидерландов. Победу одержал шестикратный чемпион серии и лидер сезона Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Марко Бедзекки («Априлья»).

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») — 13 кругов.

2. Алекс Маркес («Дукати») +0.351.

3. Марко Бедзекки («Априлья») +1.247.

4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.269.

5. Франческо Баньяя («Дукати») +2.686.

6. Маверик Виньялес («КТМ») +4.074.

7. Фермин Альдегер («Дукати») +9.064.

8. Франко Морбиделли («Дукати») — +9.159.

9. Педро Акоста («КТМ») +11.069. (штраф 3 секунды).

10. Брэд Биндер («КТМ») +11.143.

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