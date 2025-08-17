Марк Маркес выиграл ГП Австрии MotoGP, чемпион Мартин упал и был отправлен в медцентр

Действующий чемпион серии Хорхе Мартин («Априлья») в середине дистанции упал, после чего с трудом поднялся. Позже в трансляции сообщили, что он был отправлен в медицинский центр. Перед стартом сезона-2025 и по его ходу испанца преследовали постоянные травмы и переломы.