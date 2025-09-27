Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Действующий чемпион MotoGP сломал ключицу в третьей аварии за сезон

Действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин сломал ключицу в третьей аварии за сезон.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Действующий чемпион MotoGP испанец Хорхе Мартин, выступающий в составе команды Aprilia Racing, сломал ключицу в результате аварии в спринтерской гонке Гран-при Японии.

В субботу 27-летний испанец, стартовавший с 17-й позиции, выполнял обгон и не успел затормозить перед первым поворотом, сбив своего итальянского напарника Марко Беццекки. В результате инцидента сошли с трассы еще трое гонщиков.

«После медицинского осмотра Хорхе рентген показал перелом правой ключицы со смещением. Марко отделался серьезным ушибом правой ноги и завтра выйдет на старт», — говорится в сообщении команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Эта авария стала третьей для Мартина в текущем сезоне. 5 февраля он получил перелом правой руки и левой ноги в результате аварии на тестах в Малайзии. В апреле в первой же гонке после возвращения в строй испанец получил 11 переломов ребер в аварии на Гран-при Катара.

В прошлом сезоне Мартин, выступая за Ducati, впервые в карьере стал победителем чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.