Действующий чемпион MotoGP сломал ключицу в третьей аварии за сезон

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Действующий чемпион MotoGP испанец Хорхе Мартин, выступающий в составе команды Aprilia Racing, сломал ключицу в результате аварии в спринтерской гонке Гран-при Японии.
В субботу 27-летний испанец, стартовавший с 17-й позиции, выполнял обгон и не успел затормозить перед первым поворотом, сбив своего итальянского напарника Марко Беццекки. В результате инцидента сошли с трассы еще трое гонщиков.
«После медицинского осмотра Хорхе рентген показал перелом правой ключицы со смещением. Марко отделался серьезным ушибом правой ноги и завтра выйдет на старт», — говорится в сообщении команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Эта авария стала третьей для Мартина в текущем сезоне. 5 февраля он получил перелом правой руки и левой ноги в результате аварии на тестах в Малайзии. В апреле в первой же гонке после возвращения в строй испанец получил 11 переломов ребер в аварии на Гран-при Катара.
В прошлом сезоне Мартин, выступая за Ducati, впервые в карьере стал победителем чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.