Действующий чемпион MotoGP сломал ключицу в третьей аварии за сезон

Эта авария стала третьей для Мартина в текущем сезоне. 5 февраля он получил перелом правой руки и левой ноги в результате аварии на тестах в Малайзии. В апреле в первой же гонке после возвращения в строй испанец получил 11 переломов ребер в аварии на Гран-при Катара.