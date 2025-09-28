Ричмонд
Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP

Маркес выиграл чемпионат мира по мотогонкам в классе MotoGP.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Испанец Марк Маркес на «Дукати» стал победителем чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP, завоевав седьмой титул в карьере.

В воскресенье Маркес стал вторым на Гран-при Японии, который выиграл итальянец Франческо Баньяя, и стал недосягаем для соперников в генеральной классификации за пять этапов до конца чемпионата.

Для досрочной победы в чемпионате 32-летнему Марку Маркесу на Гран-при Японии нужно было опередить на три очка своего брата и претендента на титул Алекса Маркеса из команды Gresini Racing, который финишировал шестым.

Марк Маркес выиграл чемпионат впервые с 2019 года, вернув себе титул спустя 2184 дня. За это время он перенес более ста аварий и четыре операции.