Французский мотогонщик погиб после столкновения на соревнованиях

Как сообщает издание Lille Actu, примерно на 15-й минуте гонке Шоле упал с мотоцикла, после чего на него наехал другой участник заезда, следовавший сзади. Шоле доставили вертолетом в больницу Бордо, однако 21-летний спортсмен от полученных травм скончался.