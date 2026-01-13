Ричмонд
Французский мотогонщик погиб после столкновения на соревнованиях

Мотогонщику Рафаэлю Шоле был 21 год.

Источник: AP 2024

Французский мотогонщик Рафаэль Шоле погиб после столкновения с другим участником гонки Gurp TT в Грей-э-л Опиталь (Франция), сообщила пресс-служба чемпионата Франции по мотокроссу в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Как сообщает издание Lille Actu, примерно на 15-й минуте гонке Шоле упал с мотоцикла, после чего на него наехал другой участник заезда, следовавший сзади. Шоле доставили вертолетом в больницу Бордо, однако 21-летний спортсмен от полученных травм скончался.

Шоле участвовал в чемпионате по мотокроссу на песчаных трассах второй год подряд.

Ранее на соревнованиях по мотокроссу во Франции уже происходили инциденты со смертельным исходом. В 2019 году в Ла-Босс-де-Бретань погиб 23-летний спортсмен Борис Прудом.