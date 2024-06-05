Два кубанских дзюдоиста отправятся на Олимпиаду-2024
Федерация дзюдо РФ опубликовала состав команды на Олимпийские игры в Париже.
Федерация дзюдо РФ опубликовала состав команды на Олимпийские игры в Париже.
На соревнования поедут двое спортсменов из Кубани.
В состав сборной вошел вице-чемпион мира-2024, победитель турнира «Большой шлем» Тимур Арбузов. Он буде выступать в весовой категории 81 килограмм.
Также во Францию поедет двукратный чемпион Европы, золотой медалист шести этапов «Мирового тура» Михаил Игольников. На Олимпиаде он будет соревноваться в весовой категории 90 килограмм.
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов пожелал дзюдоистам удачи на состязаниях.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Тимашевске прошли краевые соревнования по боксу на призы межрайонного следкома.