Два кубанских дзюдоиста отправятся на Олимпиаду-2024

На соревнования поедут двое спортсменов из Кубани.

В состав сборной вошел вице-чемпион мира-2024, победитель турнира «Большой шлем» Тимур Арбузов. Он буде выступать в весовой категории 81 килограмм.

Также во Францию поедет двукратный чемпион Европы, золотой медалист шести этапов «Мирового тура» Михаил Игольников. На Олимпиаде он будет соревноваться в весовой категории 90 килограмм.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов пожелал дзюдоистам удачи на состязаниях.