15:54 (мск), источник: МК.RU Краснодар

Два кубанских дзюдоиста отправятся на Олимпиаду-2024

Федерация дзюдо РФ опубликовала состав команды на Олимпийские игры в Париже.

Источник: AP 2023

На соревнования поедут двое спортсменов из Кубани.

В состав сборной вошел вице-чемпион мира-2024, победитель турнира «Большой шлем» Тимур Арбузов. Он буде выступать в весовой категории 81 килограмм.

Также во Францию поедет двукратный чемпион Европы, золотой медалист шести этапов «Мирового тура» Михаил Игольников. На Олимпиаде он будет соревноваться в весовой категории 90 килограмм.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов пожелал дзюдоистам удачи на состязаниях.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Тимашевске прошли краевые соревнования по боксу на призы межрайонного следкома.

Читайте также от «МК Краснодар»
В Краснодаре проведут зарядку на свежем воздухе
В Гулькевичском районе местную «колдунью» осудят по подозрению в мошенни...
На Кубани летом отремонтируют 121 школу
Под Краснодаром прошёл первый день фестиваля «Лестница в небо 2024». Лица
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь