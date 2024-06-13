Третьяк сравнил Игры БРИКС с Олимпиадой

«Я участвовал в четырех Олимпиадах и сейчас горд, что у нас проходят такие масштабные спортивные мероприятия, — сказал Третьяк. — Сегодня главный вопрос — в детско-юношеском спорте и тренерах, через спорт мы можем воспитывать молодежь. Наши дети нас не слушают, а тренера слушают. Сегодня важно работать с тренерами, чтобы была аттестация, чтобы наши тренеры были примером для нашей молодежи».