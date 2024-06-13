13:05 (мск), источник: ТАСС

Третьяк сравнил Игры БРИКС с Олимпиадой

Соревновательная часть Игр стартовала 13 июня.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Игры БРИКС соответствуют уровню крупнейших мировых спортивных событий, таких как Олимпийские игры. Такое мнение на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Я участвовал в четырех Олимпиадах и сейчас горд, что у нас проходят такие масштабные спортивные мероприятия, — сказал Третьяк. — Сегодня главный вопрос — в детско-юношеском спорте и тренерах, через спорт мы можем воспитывать молодежь. Наши дети нас не слушают, а тренера слушают. Сегодня важно работать с тренерами, чтобы была аттестация, чтобы наши тренеры были примером для нашей молодежи».

«И важно воспитывать патриотов своей страны в нынешней ситуации. Спорт будет готовить ребят, которые будут защищать нашу страну в будущем», — добавил Третьяк.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. Соревновательная часть стартовала 13 июня.

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