19:52 (мск), источник: ТАСС

В МОК заявили, что не допустят власти Афганистана до Олимпиады в Париже

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит представителей временного правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан» (запрещено в РФ) на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Властям Афганистана, “Талибану”, не будет места на Олимпиаде в Париже», — сказал Адамс.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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