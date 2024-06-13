В МОК заявили, что не допустят власти Афганистана до Олимпиады в Париже

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит представителей временного правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан» (запрещено в РФ) на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Властям Афганистана, “Талибану”, не будет места на Олимпиаде в Париже», — сказал Адамс.