Сборная России выиграла 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС. Турнир проходит в Казани.

В четверг россияне, помимо 16 золотых, выиграли 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

Российская команда лидирует в общем зачете по итогам первого соревновательного дня Игр БРИКС. Второе место занимает сборная Китая, завоевавшая 3 золотые и 3 серебряные медали. На третьем месте располагается команда Белоруссии, в активе которой 13 медалей (1−7−5).