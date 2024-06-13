21:32 (мск), источник: ТАСС

Сборная России выиграла 16 золотых медалей в первый день Игр БРИКС

Российская команда лидирует в общем медальном зачете.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей в первый соревновательный день Игр БРИКС. Турнир проходит в Казани.

В четверг россияне, помимо 16 золотых, выиграли 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

Российская команда лидирует в общем зачете по итогам первого соревновательного дня Игр БРИКС. Второе место занимает сборная Китая, завоевавшая 3 золотые и 3 серебряные медали. На третьем месте располагается команда Белоруссии, в активе которой 13 медалей (1−7−5).

В пятницу на Играх БРИКС разыграют 40 комплектов наград. Соревнования проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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