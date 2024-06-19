По итогам пяти дней Игр БРИКС сборная России завоевала 131 золотую медаль

По итогам пяти дней Игр БРИКС в Казани сборная России завоевала 131 золотую медаль. Также в активе спортсменов имеется 80 серебряных и 51 бронзовая награда, сообщили организаторы.

В настоящее время российские спортсмены занимают первое место в общем зачете. На второй строчке расположилась сборная Белоруссии. Она завоевала 19 золотых, 40 серебряных и 47 бронзовых медалей. Тройку лидеров замкнули китайцы (17−12−9).