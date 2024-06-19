Мэр Парижа перенесла обещанное купание в Сене из-за выборов

«Мы решили не делать этого до выборов в парламент. 30 июня состоится первый тур, поэтому мы перенесем купание на неделю с 14 июля. То есть это может состояться в один из трех дней 15, 16 или 17, но, конечно же, до Олимпиады», — сообщила она в эфире телеканала BFMTV.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Этапы соревнований по триатлону должны состояться на Сене 30—31 июля и 5 августа, соревнования по плаванию в открытой воде — 8 и 9 августа. По последним данным, за два месяца до начала соревнований по плаванию количество фекальных бактерий в парижской реке в два раза превышает норму.

Мэр французской столицы Анн Идальго ранее заявила, что сама искупается в Сене, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Её заплыв был намечен на 23 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что готов искупаться в парижской реке, не назвав возможных сроков. С аналогичными заявлениями выступали президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и его исполнительный директор Кристоф Дюби.

На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.