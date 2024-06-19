Белорусские спортсмены выиграли 28 наград в седьмой день Игр БРИКС

В среду, 19 июня, представители Беларуси завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. Чемпионами Игр БРИКС стали гребцы Елена Ноздрева (C1, 200 м), Елизавета Вилькова (K1, 500 м) и Владислав Кравец (К1, 1000 м), представительницы женской борьбы Алеся Гетманова (до 57 кг) и Анастасия Зименкова (до 76 кг), а также пловцы Алина Змушко (200 м, брасс) и Илья Шиманович (100 м, брасс).



На вторую ступень пьедестала поднимались гребцы Инна Неделькина (C1, 200 м), Марина Литвинчук (K1, 500 м), Дмитрий Третьяков (K1, 200 м), представительницы борьбы Арина Мартынова (до 55 кг), Надежда Буланая (до 59 кг) и Татьяна Павлова (до 65 кг), женская команда по теннису в составе Эвелины Ласкевич, Дарьи Хомутянской, Юлии Перепехиной, мужская теннисная сборная в составе Эрика Арутюняна, Даниила Остапенкова и Михаила Дубровского, а также пловец Григорий Пекарский (100 м, баттерфляй).



Обладателями бронзы стали фехтовальщики Дарья Власова (рапира) и Марк Семоненко (шпага), шахматист Максим Царук (блиц), представительницы борьбы Ксения Станкевич (до 50 кг) и Анна Садченко (до 68 кг), гребцы Алексей Мисюченко (К1, 200 м), Александр Зубок (С1, 200 м), Иван Потапенко (С1, 1000 м), Денис Ермоленко (К1, 1000 м) и Ольга Худенко (K1, 500 м), пловчиха Анастасия Кулешова (50 м, спина), а также мужской эстафетный квартет в эстафете 4×100 м вольным стилем, который составили Григорий Пекарский, Константин Курочкин, Арсений Боржаков и Владислав Макаревич.



Таким образом, после семи дней Игр БРИКС в активе белорусской делегации 134 медали (26−49−59). В четверг в Казани будут разыграны 34 комплекта наград в шести видах спорта. −0-