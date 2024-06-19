Сборная России с 156 золотыми медалями возглавляет общий зачет Игр БРИКС
Россия с 156 золотыми медалями возглавляет зачет после 7-го дня Игр БРИКС.
КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Россия лидирует в общем медальном зачете Игр БРИКС в Казани после седьмого дня соревнований.
Спортсмены отечественной сборной завоевали 156 золотых, 93 серебряные и 63 бронзовые награды. На второй строчке располагаются белорусы (26−49−59), на третьем месте — Китай (17−16−12).
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.
Как заявил Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия, Игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств.