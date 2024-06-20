Российские спортсмены завоевали 25 золотых медалей в седьмой день Игр БРИКС | Источник: Российская газета

Мужская и женская сборные России по теннису завоевали золотые медали, переиграв в финалах соперников из Беларуси.

12 комплектов наград были разыграны в плавании. Здесь побед добились Софья Дьякова (400 м вольный стиль), Николай Колесников (400 м вольный стиль), Милана Степанова первенствовала на дистанции 50 м на спине, а Мирон Лифинцев на 200 м на спине. Стометровку баттерфляем у мужчин выиграл Герман Зажирский, а 50 м вольным стилем у женщин — Мария Полещук. Также мужская и женские сборные России победили в эстафетах 4×100 м.

С первый день турнира фехтовальщиков сборная России выиграла три золота. Победителями Игр БРИКС стали шпажист Георгий Бруев, рапиристка Марта Мартьянова и Софья Великая в турнире саблисток.

В гребле на байдарках и каноэ золотые медали в активе Максима Оселедко и Ильи Первухина.

В шахматах были разыграны медали в блице. У мужчин сильнейшим стал Андрей Есипенко, у женщин — Екатерина Лагно.

В женской борьбе было завоевано 7 медалей высшего достоинства. Победительницами Игр стали Елизавета Смирнова, Александра Скиренко, Светлана Липатова, Екатерина Кошкина, Валерия Дондупова, Вусала Парфианович и Олеся Безуглова.