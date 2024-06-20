Сборная России выиграла медальный зачет Игр БРИКС

Российские спортсмены завоевали 173 золотые медали. На втором месте находится команда Белоруссии с 32 золотыми наградами. Всего на Играх БРИКС осталось разыграть 140 комплектов наград, при этом в двух дисциплинах белорусские спортсмены не принимают участия. На Играх БРИКС будет разыграно 387 комплектов медалей.