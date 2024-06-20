Сборная России выиграла медальный зачет Игр БРИКС
Российские спортсмены на данный момент завоевали 173 золотые медали.
Российские спортсмены на данный момент завоевали 173 золотые медали.
КАЗАНЬ, 20 июня. Сборная России досрочно стала победителем медального зачета Игр БРИКС, которые проходят в Казани.
Российские спортсмены завоевали 173 золотые медали. На втором месте находится команда Белоруссии с 32 золотыми наградами. Всего на Играх БРИКС осталось разыграть 140 комплектов наград, при этом в двух дисциплинах белорусские спортсмены не принимают участия. На Играх БРИКС будет разыграно 387 комплектов медалей.