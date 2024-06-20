Белорусы завоевали 26 наград в восьмой день Игр БРИКС

В четверг, 20 июня, копилка нашей команды пополнилась на 8 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград. Чемпионами казанского форума стали борец Станислав Шафаренко (до 82 кг, греко-римская), гребчихи Ольга Худенко и Марина Литвинчук (байдарка-двойка, 500 м), пловцы Анастасия Шкурдай (100 м, спина), Анастасия Кулешова (50 м, баттерфляй), Илья Шиманович (50 м, брасс), Алина Змушко (100 м, брасс) и Иван Шамшурин (200 м, баттерфляй), а также эстафетный квартет пловцов в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.



Серебряные медали выиграли борцы Игорь Ярошевич (до 87 кг), Владислав Пустошилов (до 97 кг) и Дмитрий Зарубский (до 130 кг), гребцы Владислав Литвинов с Ильей Федоренко (K2, 500 м), Александр Зубок с Виталием Осецким (С2, 500 м), Надежда Кушнер с Маргаритой Ткачевой (К2, 500 м) и Инна Неделькина с Анастасией Семенцовой (С2, 500 м).



На третью ступень пьедестала поднимались борцы Глеб Макаренко (до 60 кг) и Никита Мурашко (до 72 кг), фехтовальщица Александра Цурская (шпага), гребцы Владислав Полешко с Данилой Верещако (С2, 500 м), Елизавета Вилькова с Владиславой Скригановой (К2, 500 м) и Елена Ноздрева с Марией Попичич (С2, 500 м), пловцы Виктор Стаселович (50 м, спина) и Анна Петруцкая (100 м, брасс), а также наездник Игорь Песецкий (тентпеггинг). Двукратными бронзовыми призерами стали всадники Николай Плотницкий и Илья Дацкевич, которые отличились в командных турнирах по джигитовке и тентпеггингу.



Таким образом, после восьми дней соревнований на счету белорусской делегации 160 наград казанского форума (34−56−70). Медальный зачет Игр БРИКС досрочно выиграла Россия. Завтра участники разыграют 50 комплектов наград в семи видах спорта.