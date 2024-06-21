Российская сборная по итогам восьми дней Игр БРИКС завоевала 177 золотых наград | Источник: ИА Татар-информ

На втором месте — команда Беларуси с 34 золотыми, 56 серебряными и 70 бронзовыми наградами. На третьей позиции разместилась сборная Китая (17 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей).

В частности, сегодня россияне победили в командном турнире по быстрым шахматам. В девяти турах казанец Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина одержали восемь побед при одном ничьей. Серебро — у команды Китая, бронза — у команды Узбекистана.

«Сегодняшний день сложился тяжело, игра оставляла желать лучшего, были как хорошие моменты, так и плохие, завтра надо обязательно прибавлять. Игры стран БРИКС — замечательное начинание, большое событие для Казани. Организация на высшем уровне, всё отлично», — заметил татарстанский гроссмейстер.

В свою очередь российские пловцы в четверг завоевали пять золотых наград. Победителями соревнований стали Виктория Блинова (400 метров, комплекс), Мирон Лифинцев (50 метров, на спине), татарстанка Софья Дьякова (200 метров, вольный стиль), Михаил Щербаков (200 метров, комплекс) и Роман Жидков (100 метров, вольный стиль).

Софья Дьякова преодолела 200 метров вольным стилем за 1 минуту 58,73 секунды. Второй стала бразильянка Наталья Сикейра Алмейда (1.59,96), на третьей позиции оказалась еще одна россиянка Анастасия Саратова (2.00,82).

Для Дьяковой это уже вторая золотая медаль Игр БРИКС. «Я улучшила свое время, оно неплохое, достойное, но всегда хочется сделать лучше. В этом сезоне постараюсь еще улучшить результаты. Сегодня было мое последнее выступление, два золота за два дня — отлично, меня очень радует», — приводит ее слова пресс-служба турнира.

На счету российской мужской сборной по греко-римской борьбе за сегодняшний день еще больше золотых медалей — семь. Их завоевали Эмин Сефершаев (в категории до 60 килограммов), Сергей Емелин (до 63 килограммов), Руслан Бичурин (до 67 килограммов), Нарек Оганян (до 72 килограммов), Сергей Степанов (до 77 килограммов), Вааг Маргарян (до 87 килограммов) и Нохчо Лабазанов (до 130 килограммов).

Кроме того, россияне Дмитрий Шаров и Михаил Павлов выиграли мужские соревнования каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Иван Епишин и Василий Погребан — соревнования байдарок-двоек на такой же дистанции. Среди женщин в заезде каноэ-двоек на те же 500 метров победили россиянки Марина Гуреева и Екатерина Шляпникова.

Уже после того, как сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС, обладателями золотых медалей стали российские фехтовальщики: рапирист Кирилл Бородачев, саблист Дмитрий Даниленко и шпажистка Татьяна Гудкова.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, они разыграют 387 комплектов наград.