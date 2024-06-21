11:05 (мск), источник: Piter.tv

Смольный выплатит по 5 млн спортсменам за золото на Олимпийских играх-2024

Каждому спортсмену из Петербурга, который сможет завоевать золотую медаль на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году, будет выделена премия в размере 5 млн рублей со стороны властей города. Эта информация была опубликована на сайте администрации Смольного.

Источник: AP 2023

Серебряные призеры получат по 2,5 млн рублей, а бронзовые — по 1,5 млн. Также предусмотрены премии для спортсменов, занявших четвертое, пятое и шестое места — 678 тыс., 452 тыс. и 339 тыс. рублей соответственно.

Напомним, ранее Международный Олимпийский Комитет допустил первых 14 российских спортсменов к участию в Олимпиаде, которые будут выступать под нейтральным флагом. Среди них есть спортсмены из Петербурга и Ленинградской области.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В марте стало известно, что в летних Олимпийских играх в Париже смогут участвовать не более 55 российских спортсменов. МОК также запретил им участвовать в церемонии открытия Олимпиады, и их имена не будут упомянуты в общем зачете медалей.

Ранее мы сообщили о том, что международный военно-морской салон в Кронштадте примет делегации из 15 стран.

Реклама
Х Х
Рекламное объявление
Скрыть рекламу Скрыть рекламу
О рекламодателе О рекламодателе
Скопировать ссылку Скопировать ссылку
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Сексуальный подтекст
Нарушение закона
Мошеннический сайт
Скрыть
Другая причина
Почему я вижу эту рекламу? Почему я вижу эту рекламу?

Объявление скрыто

Мы используем ваши ответы, чтобы подбирать для вас подходящую рекламу

Читайте также от «Piter.tv»
Петербуржцам рассказали, как строился город на Неве
Миниинвазивные операции на сердце и сосудах
В Петербурге открылось новое творческое пространство
Центр онкологической помощи
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь