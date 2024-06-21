Смольный выплатит по 5 млн спортсменам за золото на Олимпийских играх-2024

Серебряные призеры получат по 2,5 млн рублей, а бронзовые — по 1,5 млн. Также предусмотрены премии для спортсменов, занявших четвертое, пятое и шестое места — 678 тыс., 452 тыс. и 339 тыс. рублей соответственно.

Напомним, ранее Международный Олимпийский Комитет допустил первых 14 российских спортсменов к участию в Олимпиаде, которые будут выступать под нейтральным флагом. Среди них есть спортсмены из Петербурга и Ленинградской области.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В марте стало известно, что в летних Олимпийских играх в Париже смогут участвовать не более 55 российских спортсменов. МОК также запретил им участвовать в церемонии открытия Олимпиады, и их имена не будут упомянуты в общем зачете медалей.