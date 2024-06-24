00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия перешла за отметку в 500 медалей после 11 дней соревнований на Играх БРИКС

12 июня в Казани стартовали соревнования Игр БРИКС, к 11 дню упорной борьбы Россия заработала 264 золотые медали и занимает первую строчку в общем зачёте соревнований.

Россия перешла за отметку в 500 медалей после 11 дней соревнований на Играх БРИКС | Источник: Чемпионат.com

У России, помимо золотых, также 142 серебряных и 101 бронзовых медалей. На второй строчке белорусы — у них 55 золотых, 85 серебряных и 107 бронзовых медали. У сборной Китая 20 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Один из худших в обороне». Овечкина серьёзно раскритиковали в Америке
Почему нам интересен чемпионат Европы по футболу без России?
Дана Уайт превратит россиянина в суперзвезду UFC
«Бобровский внезапно оказался человеком». Реакция Америки на финал НХЛ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь