Россия перешла за отметку в 500 медалей после 11 дней соревнований на Играх БРИКС | Источник:

У России, помимо золотых, также 142 серебряных и 101 бронзовых медалей. На второй строчке белорусы — у них 55 золотых, 85 серебряных и 107 бронзовых медали. У сборной Китая 20 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых медалей.