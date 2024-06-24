18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев: «Тех россиян, кто выиграет медали на Олимпиаде в Париже, озолотят»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении россиян на Олимпийских играх в Париже.

Источник: РИА "Новости"

Журналист заявил, что разочаровался во многих спортсменах, которые сами отказались от шанса выступить на Олимпиаде.

«Я предполагаю, что Олимпийские игры будут показаны в очень значительном объеме на всю Российскую Федерацию, а тех спортсменов, которые поедут и выиграют медали, озолотят, а те, кто не поедет, будут кусать локти, но будет, как всегда, поздно», — цитирует Губерниева Vprognoze.ru.

23 июня Губерниев выступил с критикой в адрес Федераций спортивной гимнастики и плавания из-за отказа от участия в отборе на Олимпиаду-2024.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

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