Губерниев: «Тех россиян, кто выиграет медали на Олимпиаде в Париже, озолотят»

Журналист заявил, что разочаровался во многих спортсменах, которые сами отказались от шанса выступить на Олимпиаде.

«Я предполагаю, что Олимпийские игры будут показаны в очень значительном объеме на всю Российскую Федерацию, а тех спортсменов, которые поедут и выиграют медали, озолотят, а те, кто не поедет, будут кусать локти, но будет, как всегда, поздно», — цитирует Губерниева Vprognoze.ru.

23 июня Губерниев выступил с критикой в адрес Федераций спортивной гимнастики и плавания из-за отказа от участия в отборе на Олимпиаду-2024.