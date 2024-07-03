Гамова: поддержу российских спортсменов на ОИ, в их сторону есть шквал негатива

«Я всегда была за то, чтобы все спортсмены использовали свой шанс и ехали на Олимпиаду. Я никогда не поменяю своё решение. Буду их поддерживать, даже когда в их сторону есть шквал негатива от своих соотечественников. Олимпиада не потеряла свою значимость. Это одни из самых важных соревнований», — сказала Гамова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.