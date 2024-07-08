Алекно: «Без России на Олимпиаде многим дышать станет легче, но это неполноценные Игры»

«Интерес к Олимпиаде присутствует. Буду следить по возможности, но без всякого фанатизма. Безусловно, отсутствие нашей сборной снижает уровень конкуренции. Без России на Олимпиаде многим дышать станет легче. Но это не значит, что в Париже будут полноценные Игры», — сказал Алекно «СЭ».