От Стокгольма до Парижа. Как зарождались современные Олимпийские игры и когда в соревнованиях поучаствовал первый белорус

Со школы мы знаем, что Олимпийские игры впервые появились еще в Древней Греции. Однако в контексте событий мы все же воспринимаем их современный формат. Олимпиаду без Беларуси сегодня, даже учитывая политическую обстановку, представить сложно.

Благодаря Пьеру де Кубертену

В Древней Греции Олимпийские игры шли на протяжении почти 400 лет. Всего было проведено 292 спортивных состязания. В конечном итоге Игры пали благодаря императору Феодосию I. Он решил, что спортивные состязания — это языческие игрища, и запретил их проведение.

Нельзя сказать, что идея проведения массовых состязаний была похоронена насовсем. До ХХ века такие попытки предпринимали неоднократно. Другой вопрос, что из этих попыток практически ничего не выходило. А дальше на арене появился Пьер де Кубертен. Этому предшествовали раскопки, прошедшие в 1866 году. Узнав, что на месте Древней Олимпии нашли остатки спортивных сооружений, он впервые задумался: а почему бы не возродить былое величие? К тому же тогда в Европе очень интересовались античной историей. Можно сказать, ее даже идеализировали.

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Конечно, с наскока осуществить такую затею не получилось. Лишь в 1894 году Пьер де Кубертен представил свою идею широкой публике. Тогда же и решили, что первые Олимпийские игры современности примут Афины — столица страны, которая является родоначальницей Игр.

Казалось, что затея хлипкая. Но первая со времен Древней Греции Олимпиада прошла с таким грандиозным успехом, несмотря на малое количество участников (241 человек из 14 стран), что вопрос о продолжении традиции даже не стоял. Кстати, первое время предлагалось, что все соревнования будут проходить всегда в Греции. Но от этой идеи, к счастью, отказались.

Хотя первые несколько Олимпиад проходили не без организационных нюансов. Так, в 1900 и 1904 годах соревнования были совмещены со всемирными выставками. Это приводило к тому, что состязания растягивались на несколько месяцев. А значит, и зрительский интерес был практически на нуле. Впоследствии от такой практики отказались. В первую очередь благодаря проведению альтернативных стартов в 1906 году.

Хельсинки или Стокгольм? Разбираемся, когда первые белорусы поехали на Олимпиаду

Общепринято, что впервые наши атлеты оказались на Играх в 1952 году в Хельсинки. И в целом это довольно справедливая точка зрения: тогда Беларусь как отдельная республика входила в состав Советского Союза. Однако, если порыться в источниках, можно найти несколько любопытных кейсов. Так, широкому кругу болельщиков мало знакомо имя уроженца Гродно Кароля Руммеля. Он участвовал в Олимпиаде 1912 года в составе сборной Российской империи в соревнованиях по конному спорту.

Первое его выступление не стало комом. До последнего круга он был в числе лидеров, но незадолго до конца дистанции его конь Зяблик зацепился за препятствие и подмял под себя всадника. Медаль была потеряна, но Кароль сумел, превозмогая боль, взобраться на коня и окончить дистанцию. Призовое место он не занял, но по приказу короля Швеции Густава V был награжден специальной медалью, отлитой из золота. Позже врачи обнаружили у Кароля перелом пяти ребер.

Потом мужчина участвовал в Первой мировой войне. Но и со спортом не завязывал. В 1928 году Руммель завоевал бронзовую медаль за сборную Польши в троеборье. В дальнейшем он успел еще повоевать (на этот раз во Второй мировой войне) и даже пробыл какое-то время в концлагерях. А после войны Кароль тренировал спортсменов и консультировал режиссеров фильмов по тематике использования лошадей.

Первые медали и первый чемпион

И все же первое полноформатное выступление состоялось в 1952 году. Хотя дебют мог случиться и в 1920 и 1924 годах, но делегация молодой советской страны отказывалась от участия под различными предлогами. Об этом мы расскажем в следующих текстах.

Так вот, на первых в истории СССР (и для белорусских атлетов) Играх наши спортсмены наград не завоевали. Награды, впрочем, не заставили себя долго ждать. В 1956-м на Олимпиаде в Инсбруке наш метатель молота отправил снаряд на серебряный результат. А вот первым чемпионом главных спортивных стартов четырехлетия стал Олег Караваев, который стал чемпионом в борьбе классическим стилем.

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С тех пор медали в белорусскую копилку посыпались как из рога изобилия. Всего до 1992 года нашими атлетами были завоеваны десятки наград различного достоинства.

Некоторые же перформансы белорусов и вовсе вошли в историю. Речь в первую очередь про «петлю Корбут». Наша гимнастка исполнила один из сложнейших элементов: гимнастка встает на высокую часть разновысоких брусьев и делает фляк, цепляясь руками за верхнюю перекладину брусьев. Всего же в активе Корбут четыре золотые медали. Еще при жизни белоруска удостоилась чести попасть в музей мадам Тюссо, где установлена ее восковая фигура.

В независимом статусе

После распада СССР Беларусь практически сразу подала заявку на членство в Международном олимпийском комитете. Правда, ждать одобрения заявки пришлось до 1993-го. Именно поэтому на Игры 1992 года в Барселоне наша команда отправилась в составе команды СНГ — тех атлетов, которые представляли республики бывшего СССР. Та Олимпиада запомнилась мощным перформансом Виталия Щербо, который завоевал шесть золотых наград. Такой старт не оставлял сомнений: Беларусь еще заявит о себе.

Впервые в качестве независимой команды наша страна поехала на «белую» Олимпиаду в Лиллехаммере. А вот летний дебют пришелся на Атланту в 1996. Всего на летних Олимпийских играх в копилке нашей команды 85 наград, из которых 13 золотых, 30 серебряных и 42 бронзовые.