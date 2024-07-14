Кириленко считает, что Олимпиада представляет меньший интерес без сборной России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Олимпийские игры в Париже представляют меньший интерес без участия сборной России по баскетболу. Такое мнение журналистам высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко на фестивале VK Fest.

«Будет ли представлять интерес Олимпиада без сборной России? Гораздо меньший. Конечно, нам всем хочется видеть свои команды, своих спортсменов, — сказал Кириленко. — Поверхностно как-то буду смотреть на тех ребят, особенно европейцев — [Никола] Йокич играет, [Яннис] Адетокунбо, интересно будет посмотреть за новой сенсацией Виктором Вембаньяма, как он уже на уровне национальных команд сыграет».