В Париже выявили высокое загрязнение воздуха перед Олимпиадой

«Почти на всех спортивных площадках в пределах города, включенных в исследование, зафиксировано превышение норм, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) относительно качества воздуха», — говорится там.

Например, как свидетельствуют данные на специальной карте на сайте ассоциации, уровень содержания диоксида азота в районе проведения олимпийского марафона от площади Отель-де-Виль до площади Дома Инвалидов уже в 2023 году достигал показателя от 25 до 30 мкг/м³, что в несколько раз превышает установленный ВОЗ порог в 10 мкг/м³. За 2024 год данных пока нет, отмечается в сообщении организации.

Руководитель ассоциации Тони Ренуччи высказал мнение, что заниматься спортом в таких условиях просто опасно.

«Заниматься спортом на улице в условиях сильного загрязнения воздуха опасно для здоровья! Но этот факт до сих пор игнорируется общественностью и властями, которые продолжают строить спортивные объекты возле крупных дорог. Необходимо изменить эту тенденцию и принять новые правила, которые будут направлены на защиту здоровья», — приводятся его слова в сообщении.

В Париже и пригородах только шесть объектов получили оценку «удовлетворительно», согласно исследованию. Качество воздуха достигает оценки «хорошо» только в районе города Гюйанкур в 30 километрах от Парижа.

Ранее высказывались опасения по поводу качества воды в Сене, в которой планируется провести часть заплывов в ходе Игр, однако, как заверили накануне власти Парижа, последние две недели содержание вредных веществ в воде находится в норме.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.