Шестнадцать белорусских спортсменов выступят на Олимпийских играх в Париже

На главном старте четырехлетия наши спортсмены выступят в нейтральном статусе в девяти видах спорта: велоспорте на шоссе, академической гребле, плавании, пулевой стрельбе, прыжках на батуте, греко-римской борьбе, гребле на байдарках, тхэквондо и тяжелой атлетике. За награды парижских игр будут бороться 7 мужчин и 9 женщин.



Академическая гребля: Евгений Золотой, Татьяна Климович.



Велоспорт: Анна Терех.



Гребля на байдарках и каноэ: Владислав Кравец, Юлия Трушкина.



Греко-римская борьба: Абубакар Хаслаханов.



Плавание: Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко.



Прыжки на батуте: Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская.



Пулевая стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова.



Тхэквондо: Георгий Гурциев.



Тяжелая атлетика: Евгений Тихонцов, Сюзанна Володько.



«Сопровождать спортсменов будут тренеры, медицинский и административный персонал. Каждая команда по виду спорта определяет, за какой период времени необходимо прибыть в Париж, чтобы к моменту старта оказаться в оптимальной спортивной форме. Наши атлеты, как и ранее, будут проживать в олимпийской деревне, по логистическим и организационным моментам практически ничего не поменялось, — отметила генеральный секретарь НОК Беларуси Ксения Санкович. — К сожалению, не все спортсмены, завоевавшие лицензии в честной спортивной борьбе, получили приглашение на Игры от МОК. В сложившихся условиях наши атлеты нуждаются в особенной поддержке болельщиков. Мы уверены, что сложные обстоятельства не смогут их сломить и наши спортсмены смогут показать на Играх в столице Франции свой лучший результат».



Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.