Открытие Олимпиады под угрозой? Игры в Париже бьют рекорды по скандалам | Источник: Спорт РИА Новости

В Париже не платят артистам?

За считаные дни до открытия Игр в Париже вспыхнул конфликт между организаторами и артистами, которые должны выступить на церемониях открытия и закрытия. Предметом споров стали несправедливые условия труда и система оплаты. Артисты напрямую заявляют о нарушении договора и считают, что их обманули. Это может привести к глобальной забастовке, которая угрожает не только церемонии открытия Олимпиады, но и Паралимпиады.

«Мы с сожалением вынуждены объявить забастовку шоу 26 июля 2024 года, а также следующих репетиций открытия Паралимпийских игр. Хотя по всему Парижу мы наблюдаем плакаты со слоганом “Вместе мы достигнем большего”, условия нашего труда не обсуждаются с нами и не меняются к лучшему. Мы хотели бы указать на сомнительные практики, вопиющее неравенство в отношении и отсутствие диалога в ходе подготовки к соревнованиям», — приводит заявление Союза артистов-исполнителей Франции Mirror.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241419&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Недовольны и полицейские, и мигранты

И это далеко не первая проблема, больно бьющая по имиджу Франции в контексте проведения Олимпиады. Французские СМИ сообщали о массовом выселении мигрантов и бездомных в регионе Иль-де-Франс. По официальным данным, в преддверии Олимпиады мэрия вывезла из города уже 5200 бездомных. При этом ассоциации по защите беженцев утверждают, что с апреля 2023 года, когда началась подготовка к играм, было вывезено более 12500 человек. Действия властей подверглись критике общественности за попытки «скрыть нищету». Также корреспондент РИА Новости передавал, что власти Парижа ликвидировали один из крупнейших лагерей мигрантов на окраине города в рамках «социальной чистки» перед прибытием гостей Олимпиады.

Несладко приходится и французским полицейским. Участились случаи атак на стражей порядка в Париже, а недавно полиция задержала 20-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке нападения на участников эстафеты олимпийского огня. Ради улучшения имиджа полицейских, им, по данным издания 20minutes, порекомендовали отказаться от использования мобильных телефонов на работе и даже запретили жевать жвачку.

Власти Парижа уже ограничили пешеходное движение в центре города, установив «периметр безопасности» со входом по QR-коду. Проживающие или работающие в зоне ограничения люди, к тому же, обязаны иметь при себе специальный пропуск. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил это с «тюремным лагерем»:

«Проехав вчера по Парижу (отказавшись, разумеется, от оформления каких-либо пропусков!), я убедился, что столица превратилась в тюремный лагерь! Это неслыханно нигде в мире. Некоторые из полицейских, с которыми я разговаривал, сказали мне, что осознают всю абсурдность того, что им приходится делать (тратить свое время на досмотр людей по дороге домой). Но, к сожалению, они все равно это делают!», — написал он в соцсетях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241530&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Макрон сдал назад

Некоторое время назад главным предметом обсуждения Олимпиады стала река Сена. В ней должны были пройти некоторые соревнования, однако уровень загрязнения воды мог поставить здоровье спортсменов под угрозу. Река была закрыта для купания более века в связи с высоким содержанием кишечной палочки и других патогенных бактерий, и мэрии Парижа пришлось потратить около 1,4 миллиарда евро на ее очистку.

Чтобы убедить общественность в том, что плавать в реке безопасно, обещание искупаться в Сене дал даже президент Франции Эммануэль Макрон, наряду с мэром Парижа Анн Идальго, главой оргкомитета Игр Тони Эстанге и другими должностными лицами. Идальго, Эстанге, префект столичного региона Марк Гийом и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обещание сдержали, а вот президента в реке пока не видели.

«Он не объявлял, что будет плавать до Олимпиады, он объявил, что будет плавать, и всегда давал это понять. У него не обязательно будет возможность сделать это до Игр», — так ответил на претензии французов представитель канцелярии президента, сообщила радиостанция Franceinfo.

Организаторы Игр в Париже уже успели пострадать и от кибератак, и от критики за допуск к соревнованиям нидерландского волейболиста, отбывшего срок за педофилию… И это еще не говоря о всех конфликтах, связанных с процессом допуска и — чаще — недопуска российских спортсменов. Парижская Олимпиада рискует запомниться, как самая скандальная в истории, и далеко не факт, что до ее начала не всплывут прочие проблемы.