21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Французский политик заявил о необходимости исключения Израиля из Олимпиады-2024

Французский политический деятель, глава La France Insoumise Томас Портес заявил о необходимости исключения Израиля из будущих Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает «Inside the Games».

Источник: Reuters

Портес заявил, что израильским спортсменам «не рады» во Франции. Он также призвал к «объединению» вокруг демонстрации в поддержку палестинцев во время Олимпийских игр.

Позже он заявил газете Le Parisien, что «“французские дипломаты должны оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы тот запретил израильский флаг и гимн, как это сделано в отношении России” из-за ситуации на Украине.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Некоторые российские спортсмены были допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

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