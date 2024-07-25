Турин вошел в заявку Франции на проведение Олимпиады в 2030 году

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Итальянский город Турин вошел в заявку Франции на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил мэр Турина Стефано Ло Руссо.

24 июля Международный олимпийский комитет (МОК) условно делегировал Франции право на проведение Олимпиады-2030.

«В 2030 году, как это было уже в 2006-м, “Овал” примет спортсменов со всего мира на зрелищных соревнованиях по конькобежному спорту», — сказал Ло Руссо.

МОК предоставил право на проведение Олимпиады французским Альпам, несмотря на отсутствие государственных гарантий. Заявка Франции была единственной, в июне она была одобрена исполкомом Международного олимпийского комитета. Франция не смогла предоставить МОК гарантии, поскольку кабинет министров во главе с Габриэлем Атталем в середине июня подал в отставку. Правительство Франции продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера, однако не может инициировать предоставление госгарантий проведения Игр. Глава МОК Томас Бах заявил, что выбор Олимпиады является условным и контракт на их проведение будет подписан только после предоставления государственных гарантий.

Олимпиаду 2030 года планируется провести в двух французских регионах — Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег.