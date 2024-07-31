Дзюдоист из Иркутска завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже

Это первая олимпийская медаль, которую представители этой страны завоевали с 2016 года и первая в дзюдо с 2008 года.

«Я тренируюсь в Иркутске, в клубе “Мори”, мой дядя там главный тренер, — рассказал Сомон Махмадбеков в интервью “СЭ”. — Брат Махмадбек выступает за Россию, в наверняка его знаете. Я переехал в Приангарье в возрасте 7 лет, а, поскольку родители живут в Душанбе, я решил представлять Таджикистан. Мы с братом в одной весовой категории, и мечтой дяди было, чтобы мы когда-нибудь вышли в олимпийский финал и боролись между собой».